Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

“Сьогодні вранці до квартири, у якій я проживаю разом з дружиною та маленькою донькою, прийшли з обшуком співробітники СБУ. Що шукали – не уточнювали, але те, за чим, ймовірно, прийшли, не знайшли”, – йдеться в повідомленні.

У коментарі інформагентству “Інтерфакс-Україна” в СБУ уточнили, що сьогодні СБУ проводить більше сотні обшуків по всій Україні в рамках розслідування кримінальної справи про роботу конвертаційного центру під прикриттям податкової.

“Кримінальне провадження розслідується за статтею про легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму”, – цитує видання джерело.

Сам Верланов розповів, що під час обшуку в його будинку співробітники Служби безпеки вивчили документи з електронних носіїв і нічого не вилучили.

“Представники СБУ пред’явили мені рішення суду, а також моїм адвокатам. Ми з ним ознайомилися. З огляду на таємницю слідства, я не можу озвучувати суть пред’явленого”, – розповів він в коментарі виданню Lb.ua.

За його словами, “сам обшук проходив досить коректно”.

“В результаті у мене нічого не вилучили. Шукали документи, флешки, телефони, гаджети. Я, моя дружина і дитина надали свої айпади, показали телефони. Слідчий переглянув фотографії, телефонні книжки. Все фіксували на камеру. Можливо, вони покажуть якісь шматки відео процесу обшуку. Нехай це роблять. Нічого не забрали, хоча у мене були різні документи. В результаті, в протоколі, який я підписав, є вступна частина, а в наступному розділі написано, що нічого не вилучено”, – додав він.

Крім того, Верланов вважає, що причини обшуку пов’язані з його звільненням.