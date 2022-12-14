Служба безпеки України провела обшуки в офісах та помешканнях представників заборонених Комуністичної партії та політичної партії "Русь єдина". Під час них виявлено зброю, георгіївські стрічки та російські прапори.

Про це повідомила СБУ.

Обшуки проведено у Києві, Дніпрі і Кривому Розі. Відтак виявлено склади з прокремлівською літературою, агітаційними листівками із символікою тоталітарного режиму СРСР.

Крім того, у представників партії знайдено “методички” російських пропагандистів. У них закликали до підтримки російських військових. Також у “методичках” надано “рекомендації” стосовно насильницького захоплення влади в Україні.

За даними слідства, представники політсили “Русь єдина” мали намір використати пропагандистські засоби для проведення агітаційно-масових заходів на підтримку ворога у випадку захоплення Києва і Дніпропетровської області.

Матеріали вилучено та направлено на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій.

Розпочато кримінальне провадження за ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України. Нині тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення до відповідальності винних осіб.