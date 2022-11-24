Проведено обшуки в енергетичній компанії, де кінцевими бенефіціарами є росіяни. Проти громадян РФ водночас введено санкції РНБО.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Обшуки провели представники СБУ та ДБР. Зазначено, що росіян підозрюють у створенні злочинної організації, яка шкодить державній безпеці України.

За даними слідства, компанія має в управлінні об’єкти енергетичної інфраструктури у шести регіонах. Серед них – Житомирська, Херсонська, Кіровоградська, Чернівецька, Рівненська області та Київ.

Власниками компанії є колишній віцеспікер Ради РФ та власник футбольного клубу ЦСКА. Крім того, ще однією особою є представник криміналітету РФ, так званий “злодій у законі”.

Особи разом з оборонним концерном РФ беруть участь у розробці та виготовленні товарів військового призначення. Також вони фінансують цю діяльність.

У такий спосіб особи створюють загрозу обороноздатності та економічній безпеці України.

Підозрювані володіють активами в окупованому Криму та на території країни-агресора.

Слідчі дії у підконтрольній їм енергетичній компанії відбувалися за наступними статтями КК України:

ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ст. 190 (Шахрайство);

ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ст. 206 (Протидія законній господарській діяльності);

ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);

ст. 258-5 (Фінансування тероризму);

ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем);

ст. 365-2 (Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги);

ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

Дії правоохоронців спрямовано на мінімізацію російського впливу на енергосистему України, “яка стала однією з пріоритетних цілей російської агресії, особливо напередодні опалювального сезону”.