Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Обшуки провели представники СБУ та ДБР. Зазначено, що росіян підозрюють у створенні злочинної організації, яка шкодить державній безпеці України.
За даними слідства, компанія має в управлінні об’єкти енергетичної інфраструктури у шести регіонах. Серед них – Житомирська, Херсонська, Кіровоградська, Чернівецька, Рівненська області та Київ.
Власниками компанії є колишній віцеспікер Ради РФ та власник футбольного клубу ЦСКА. Крім того, ще однією особою є представник криміналітету РФ, так званий “злодій у законі”.
Особи разом з оборонним концерном РФ беруть участь у розробці та виготовленні товарів військового призначення. Також вони фінансують цю діяльність.
У такий спосіб особи створюють загрозу обороноздатності та економічній безпеці України.
Підозрювані володіють активами в окупованому Криму та на території країни-агресора.
Слідчі дії у підконтрольній їм енергетичній компанії відбувалися за наступними статтями КК України:
- ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
- ст. 190 (Шахрайство);
- ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
- ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
- ст. 206 (Протидія законній господарській діяльності);
- ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);
- ст. 258-5 (Фінансування тероризму);
- ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем);
- ст. 365-2 (Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги);
- ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).
Дії правоохоронців спрямовано на мінімізацію російського впливу на енергосистему України, “яка стала однією з пріоритетних цілей російської агресії, особливо напередодні опалювального сезону”.
- Служба безпеки України розшукала активи президента АТ “Мотор Січ” В’ячеслава Богуслаєва на сотні мільйонів гривень, це майно намагалися приховано вивезти з України, щоб уникнути його арешту.