Про це повідомляє програма новин телеканалу”1+1″ ТСН.

Як повідомлялося раніше, в середу, 5 лютого, Служба безпеки України нагрянула з обшуками в будівлю по вулиці Куренівській, 18 в Києві, де розташовується редакція спецпроекту “Гроші” телеканалу “1+1”. У Службі безпеки України підтвердили, що обшуки на телеканалі “1+1” пов’язані зі справою про створення та зберіганні аудіофайлів, отриманих незаконним шляхом. Йдеться про прослуховування засідання прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.

За словами керівника департаменту журналістських проектів Максима Шиленко, це Денис Данько, Євген Куксін та Олександр Низовцев. При цьому він зазначив, що Низовцев “не працює на “1+1″ давно”.

Що стосується Данько та Куксіна, саме їхні робочі місця співробітники СБУ повинні були оглянути згідно з постановою. За словами Шиленко, саме їхні комп’ютери було вилучено під час обшуків.

Нардеп Олександр Дубинський опублікував в фейсбук фото обшуків в квартирі Низовцева.

“Співробітники СБУ шукають записи Гончарука в дитячій кімнаті у колишнього співробітника” 1+1 “, — підписав нардеп.