Про це повідомляє програма новин телеканалу”1+1″ ТСН.
Як повідомлялося раніше, в середу, 5 лютого, Служба безпеки України нагрянула з обшуками в будівлю по вулиці Куренівській, 18 в Києві, де розташовується редакція спецпроекту “Гроші” телеканалу “1+1”. У Службі безпеки України підтвердили, що обшуки на телеканалі “1+1” пов’язані зі справою про створення та зберіганні аудіофайлів, отриманих незаконним шляхом. Йдеться про прослуховування засідання прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.
За словами керівника департаменту журналістських проектів Максима Шиленко, це Денис Данько, Євген Куксін та Олександр Низовцев. При цьому він зазначив, що Низовцев “не працює на “1+1″ давно”.
Що стосується Данько та Куксіна, саме їхні робочі місця співробітники СБУ повинні були оглянути згідно з постановою. За словами Шиленко, саме їхні комп’ютери було вилучено під час обшуків.
Нардеп Олександр Дубинський опублікував в фейсбук фото обшуків в квартирі Низовцева.
“Співробітники СБУ шукають записи Гончарука в дитячій кімнаті у колишнього співробітника” 1+1 “, — підписав нардеп.
Раніше повідомлялося, що журналіст Євген Куксін, на робочому місці якого проводилися обшуки, пов’язав їх з розслідуванням справи про так звані “плівки Гончарука” — записи, що потрапили в Мережу й були зроблені під час робочої наради прем’єра, порядком денним якого було питання про те, яким чином на пальцях пояснити недосвідченому в питаннях економіки президенту Зеленському дії Кабміну та НБУ в монетарній політиці.
Зазначені записи, як відомо, поширював безпосередньо Олександр Дубінський. Фотографи #Букв зняли листування нардепа від фракції “Слуги народу”, колишньої журналістки телеканалу “1+1” Ольги Смаглюк-Василевської, в якому вона відмовилася допомогти своєму колезі Олександру Дубінському розганяти новину про прослуховування Прем’єр-міністра Олексія Гончарука.
- Голова СБУ Іван Баканов заявив про те, що обшуки в офісі телеканалу “1+1” є необхідними слідчими заходами і не є тиском на ЗМІ.
- Голова комітету з питань свободи слова, депутат від “Опозиційної платформи – “За життя” Нестор Шуфрич анонсував екстрене засідання комітету Верховної Ради з питань свободи слова.