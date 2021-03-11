Служба безпеки України проводить масштабну спецоперацію щодо викриття оборудки з "тіньової" реалізації неякісних нафтопродуктів. Йдеться про мережу, яку пов'язують з очільником політради партії "ОПЗЖ" Віктором Медведчуком.

#Букви зібрали всю наявну інформацію про цю спецоперацію.

Що викрила СБУ?

Ввечері четверга спецслужба проінформувала про викриття масштабної оборудки з “тіньової” реалізації неякісних нафтопродуктів.

“Правоохоронці задокументували організацію масштабної протиправної схеми обігу та реалізації неякісних нафтопродуктів. Встановлено, що у такий спосіб організатори свідомо ухилялися від сплати податків до держбюджету, чим завдали збитків у великих розмірах”, — заявили в СБУ.

Збитки оцінили у 240 млн гривень. Розслідування триває одразу за 4 статтями Кримінального Кодексу:

ч. 3 ст. 209 (легалізація чи відмивання майна, одержаного злочинним шляхом);

ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків);

ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем);

ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення підакцизних товарів).

У рамках розслідування було проведено понад 140 обшуків, інформує Офіс генпрокурора.

“На теперішній час триває понад 140 санкціонованих обшуків у 13 офісних приміщеннях, 7 нафтобазах, 13 морських суднах, 105 автозаправних станціях та 2 відділах митного оформлення”, — зазначили у відомстві.

Правоохоронці спільно з податківцями та працівниками Держпраці та Держпродспоживслужби збирають докази та дані щодо злочину.

Що це за мережа?

На фото, наданих Офісом генпрокурора, можна помітити позначки на формі працівників АЗС, що нагадують логотип мережі АЗС GLUSKO. Ця мережа налічує понад 100 АЗС по Україні та 6 нафтобаз, що були викуплені у російської “Роснефть” після її виходу з українського ринку.

“Глуско” є дочірньою компанією швейцарської Glusco Energy S.A., яка, своєю чергою, входить до групи Proton Energy Group S.A. Керівником останньої є ізраїльський бізнесмен Нісан Мойсеєв, якого ЗМІ пов’язують з Віктором Медведчуком.

Що кажуть у РНБО?

На брифінгу за підсумками засідання РНБО Данілова запитали, чи пов’язані ці обшуки на об’єктах Glusco з санкціями проти Медведчука.

Прямої відповіді на запитання Данілов не дав, однак заявив:

“Коли ми з вами зустрічалися на початку лютого, я вам тоді сказав, що на вас чекає дуже багато цікавих речей по наведенню ладу у нашій країні. Якщо хтось щось поцупив, якщо хтось поводиться стосовно держави не у спосіб, який визначений законодавством, він буде мати те, про що ви зараз кажете”.