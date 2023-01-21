Служба безпеки України спільно з Нацполіцією, Військовою службою правопорядку ЗСУ та Нацгвардією проводять безпекові заходи на території Деснянського району Києва, метою яких є посилення контрдиверсійного захисту об’єктів критичної інфраструктури.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Відтак, контррозвідувальні заходи тривають У Деснянському районі столиці, зокрема у Лісовому житловому масиві та на прилеглих територіях. Метою проведення безпекових заходів є посилення контрдиверсійного захисту об’єктів критичної інфраструктури та підвищення безпеки громадян в умовах широкомасштабної війни Росії проти України.

В СБУ зазначили, що через безпекові заходи можливі обмеження проходу та проїзду вулицями Деснянського району, перевірка документів громадян та огляд автомобілів.

Крім того, буде здійснено огляд території та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.

СБУ закликала громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.

“Безпекові заходи проводять з урахуванням правового режиму воєнного стану”, – наголосили в СБУ.

Варто зазначити, що це не перша перевірка СБУ районів Києва. 11 січня працівники Служби безпеки України проводили контррозвідувальні заходи на території Печерського району Києва. Йдеться про урядовий квартал та його прилеглі території.