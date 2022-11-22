Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Обшуки на території Києво-Печерської Лаври СБУ проводить спільно з Нацполіцією та Нацгвардією у межах системної роботи Служби безпеки України з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.
“Зокрема, враховуючи збройну агресію РФ, зростає ризик вчинення терористичних актів, диверсій, захоплення заручників, особливо в місцях великого скупчення громадян”, – пояснили в СБУ.
А тому, обушки у святині, де перебувають священнослужителі УПЦ МП (московський патріархат) необхідні для:
- недопущення використання Лаври як осередку “русского мира”;
- перевірки даних про використання приміщень УПЦ для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї тощо;
- убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.
Окрім цього, за безпосередньої участі представників церкви правоохоронці:
- проводять огляд території та приміщень Лаври для виявлення заборонених до обігу предметів;
- здійснюють перевірку осіб на території Лаври щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.
Всі дії проводять у межах чинного законодавства України. В СБУ наголосили, що у своїй діяльності дотримуються принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважають право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України.
- Служба безпеки розпочала кримінальне провадження щодо інциденту, який стався 12 листопада 2022 року в одному з храмів Національного заповідника “Києво-Печерська Лавра”. Тоді під час богослужіння у храмі звучали тези російського пропагандистського характеру.