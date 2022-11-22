Служба безпеки України проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Обшуки на території Києво-Печерської Лаври СБУ проводить спільно з Нацполіцією та Нацгвардією у межах системної роботи Служби безпеки України з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

“Зокрема, враховуючи збройну агресію РФ, зростає ризик вчинення терористичних актів, диверсій, захоплення заручників, особливо в місцях великого скупчення громадян”, – пояснили в СБУ.

А тому, обушки у святині, де перебувають священнослужителі УПЦ МП (московський патріархат) необхідні для:

недопущення використання Лаври як осередку “русского мира”;

перевірки даних про використання приміщень УПЦ для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї тощо;

убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

Окрім цього, за безпосередньої участі представників церкви правоохоронці:

проводять огляд території та приміщень Лаври для виявлення заборонених до обігу предметів;

здійснюють перевірку осіб на території Лаври щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.

Всі дії проводять у межах чинного законодавства України. В СБУ наголосили, що у своїй діяльності дотримуються принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважають право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України.