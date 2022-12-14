Служба безпеки України проводить обшуки на території 19-ти обєктів УПЦ МП (московський патріархат) у дев'яти українських областях.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Співробітники Служби безпеки України проводять контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) одразу у дев’яти областях України – Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Сумській, Львівській, Житомирській та Херсонській областях.

Зокрема співробітники СБУ навідались до:

Кафедрального Свято-Воздвиженського собору у м. Ужгород

Свято-Покровської церкви у м. Ужгород

Свято-Іоанно-Богословського Хрещатицького чоловічого монастиря у Чернівецькому районі

Свято-Успенського чоловічого монастиря у Чернівецькому районі

Свято-Успенського чоловічого монастиря у Рівненському районі

Жіночого монастиря на честь Іверської ікони Божої Матері урочища “Юзефін” у Сарненському районі

Святогірського Успенського Зимненського ставропігійного жіночого монастиря у с. Зимне Володимирського району

Чоловічого монастиря Святих рівноапостольних Костянтина і Єлени у с. Костянтинівка Миколаївського району

Свято-Духівського кафедрального Собору у м. Ромни

Архидияконо-Стефанівської церкви у м. Ромни

Свято-Троїцького храму у м. Львів

Храму преподобного Амфілохія Почаївського у м. Мостиська

Церкви Покрови Пресвятої Богородиці у м. Борислав

Кафедрального собору Різдва Христового у м. Коростень

Свято-Преображенського кафедрального собору у м. Овруч

Овруцько-Коростенської єпархії у м. Овруч

Свято-Василівського собору у м. Овруч

Свято-Василівського жіночого монастиря у м. Овруч

Церкви Ікони Казанської у смт. Чорнобаївка

Обшуки проводять спільно з Нацполіцією та Нацгвардією у межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

Також зазначається, що обшуки проводять за безпосередньої участі представників церкви. Проводиться огляд територій та приміщень (зокрема готельного типу) для виявлення осіб, які можуть бути причетними до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України та предметів, заборонених до обігу.

“Враховуючи збройну агресію РФ, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку “русского мира” та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів. Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства”, – наголосили в СБУ.