Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.
Обшуки проводяться спільно з патрульною поліцією області та Ужгородським зональним відділом Військової служби правопорядку у межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.
У Службі безпеки наголосив, що через повномасштабне вторгнення Росії зростають ризики вчинення злочинів проти безпеки громадян, державного суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України.
Тому, за безпосередньої участі представників церкви правоохоронці:
- проводять огляд території та приміщень монастиря для виявлення заборонених до обігу предметів;
- здійснюють перевірку осіб на території монастиря щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.
Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства та проводяться для:
- перевірки даних про наміри використання єпархії як осередку “русского мира”;
- недопущення використання приміщень УПЦ для переховування громадян країни-агресора, зберігання заборонених предметів тощо;
- убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.
В СБУ нагадали, що дотримуються принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважають право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України.
- Служба безпеки України завершила обшуки, які проводила на територіях Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві, Корецького Свято-Троїцького монастиря та у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ на Рівненщині. Під час обшуків у приміщеннях УПЦ МП було виявлено проросійську літературу, понад 2 млн гривень, більше 100 тисяч доларів та декілька тисяч російських рублів.
- Працівники Служби безпеки України провели контррозвідувальні заходи на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ Московського Патріархату. Там правоохоронці виявили документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.
- 27 листопада СБУ прийшла з обшуками до Почаївської духовної семінарії та Івано-Франківської єпархії Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Під час обшуків знайдено пропагандистські матеріали, що заперечують існування України та українських народу й мови.