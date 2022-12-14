Служба безпеки України прийшли з обшуками до у Свято-Георгіївському кафедральному соборі у Львові.

Про це повідомив заступник голови Львівської обласної ради Юрій Холод у Facebook.

Водночас він порекомендував спецслужбовцям перевірити “московський самобуд” на Сихові.

Собор знаходиться на вулиці Тараса Бобанича, яка колись називалася вулицею Короленка у центрі Львова.

“Давно кажу, що тут, відразу поряд з Будинком воїна, на колишній вулиці Короленка, а тепер Тараса Бобанича (Хаммера) треба створити краще центр військового капеланства. Бо прихистку рускава міра точно тут не місце”, — написав Холод.

ДОВІДКА: 1 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що РНБО просить ВР заборонити роботу УПЦ МП в Україні. Уряд внесе відповідний законопроєкт на розгляд парламенту.