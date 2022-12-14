Про це повідомив заступник голови Львівської обласної ради Юрій Холод у Facebook.
Водночас він порекомендував спецслужбовцям перевірити “московський самобуд” на Сихові.
Собор знаходиться на вулиці Тараса Бобанича, яка колись називалася вулицею Короленка у центрі Львова.
“Давно кажу, що тут, відразу поряд з Будинком воїна, на колишній вулиці Короленка, а тепер Тараса Бобанича (Хаммера) треба створити краще центр військового капеланства. Бо прихистку рускава міра точно тут не місце”, — написав Холод.
ДОВІДКА: 1 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що РНБО просить ВР заборонити роботу УПЦ МП в Україні. Уряд внесе відповідний законопроєкт на розгляд парламенту.
- Під час обшуку СБУ на території Харківської єпархії УПЦ (МП) виявлено сотні тисяч готівки, російську пропагандистську літературу та сухпайки окупантів.
- Співробітники Служби безпеки України зібрали докази щодо вини керівника Почаївської духовної семінарії в антиукраїнській діяльності.
- Співробітники СБУ завершили контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ МП, які розташовані у Херсонській, Черкаській, Житомирській та Волинській областях, й виявили російські паспорти та прапор “новоросії”.
- СБУ опублікувала перелік осіб, які потрапили у “церковний список” санкцій РНБО та були затверджені президентом України.