Сьогодні, 24 січня, Служба безпеки України проводить обшуки у Полтавській міськраді. За даними ЗМІ, це пов'язано зі справою щодо голови Полтавської громади Олександра Мамая.

Про це “Суспільному” підтвердила речниця обласного управління Служби безпеки України Інна Усова.

Як зазначив мовник, про яку саме кримінальну справу йдеться не уточнюють. Наразі обшуки проводять задля вилучення необхідних документів в рамках досудового розслідування, сказала речниця.

Раніше в СБУ заявляли, що повідомили Мамаю про підозру щодо несанкціонованого поширення інформації про розміщення підрозділів ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану.

Вранці 29 грудня співробітники спецслужби розпочали проведення слідчих дій у приміщенні Полтавської міської ради. На виході з сесійної зали мера “оточили співробітники СБУ та повели у його робочий кабінет”.