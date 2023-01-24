Про це “Суспільному” підтвердила речниця обласного управління Служби безпеки України Інна Усова.
Як зазначив мовник, про яку саме кримінальну справу йдеться не уточнюють. Наразі обшуки проводять задля вилучення необхідних документів в рамках досудового розслідування, сказала речниця.
Раніше в СБУ заявляли, що повідомили Мамаю про підозру щодо несанкціонованого поширення інформації про розміщення підрозділів ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану.
Вранці 29 грудня співробітники спецслужби розпочали проведення слідчих дій у приміщенні Полтавської міської ради. На виході з сесійної зали мера “оточили співробітники СБУ та повели у його робочий кабінет”.
- Міський голова Полтави Олександр Мамай вважає, що на Сході України триває не війна з російськими окупантами, а “йде брат на брата”.