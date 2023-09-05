Служба безпеки проводить обшуки у кількох областях. Вони пов'язані з раніше відкритими кримінальними провадженнями щодо зловживань на відновленні енергетичної інфраструктури України.

“Співробітники відомства за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводять слідчі заходи у рамках раніше відкритого кримінального провадження, що стосується зловживань на відновленні енергетичної інфраструктури України. Наразі у декількох областях здійснюються понад 20 обшуків”, — повідомили у пресслужбі СБУ.