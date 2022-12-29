Про це повідомляє місцеве видання “Полтавщина”.

Зазначається, що у сесійній залі міський голова Полтави Олександр Мамай проводив зустріч зі спортсменами обласної федерації східних єдиноборств “Дракон”.

За даними джерел “Полтавщини”, на виході з зали його “оточили співробітники СБУ та повели у його робочий кабінет”.

Видання пише, що СБУ розслідує справу щодо розголошення міським головою інформації щодо формування у Полтаві нової військової частини з вказанням адреси штабу.

ДОВІДКА. У 2006 році Мамай балотувався до Полтавської облради від “Пори”. За півтора року Олександр Мамай став членом “Партії регіонів”.

Згодом перейшов до партії “Совість України”, де побував і експрем’єр Володимир Гройсман. У складі цієї партії Мамай переміг на виборах 2010 року і став полтавським міським головою. Згодом був пов’язаний з проєктом “За майбутнє”. Робив неоднозначні заяви на тему СРСР та комунізму.

Підпорядковані йому комунальні служби Полтави неодноразово знімали українські прапори — державний і націоналістичний — з монумента Слави, що в центрі міста.