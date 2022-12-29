Про це повідомляє місцеве видання “Полтавщина”.
Зазначається, що у сесійній залі міський голова Полтави Олександр Мамай проводив зустріч зі спортсменами обласної федерації східних єдиноборств “Дракон”.
За даними джерел “Полтавщини”, на виході з зали його “оточили співробітники СБУ та повели у його робочий кабінет”.
Видання пише, що СБУ розслідує справу щодо розголошення міським головою інформації щодо формування у Полтаві нової військової частини з вказанням адреси штабу.
ДОВІДКА. У 2006 році Мамай балотувався до Полтавської облради від “Пори”. За півтора року Олександр Мамай став членом “Партії регіонів”.
Згодом перейшов до партії “Совість України”, де побував і експрем’єр Володимир Гройсман. У складі цієї партії Мамай переміг на виборах 2010 року і став полтавським міським головою. Згодом був пов’язаний з проєктом “За майбутнє”. Робив неоднозначні заяви на тему СРСР та комунізму.
Підпорядковані йому комунальні служби Полтави неодноразово знімали українські прапори — державний і націоналістичний — з монумента Слави, що в центрі міста.
- Міський голова Полтави Олександр Мамай вважає, що на Сході України триває не війна з російськими окупантами, а “йде брат на брата”.