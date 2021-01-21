Про це повідомляє пресслужба “Київводоканалу” у Facebook.
“У головному офісі ПрАТ “АК “Київводоканал” відбуваються слідчі дії, які проводить ГУ СБУ у м. Києві. Керівництво компанії відкрито до співпраці”, – йдеться у повідомленні.
“Київводоканал” пообіцяв оприлюднити деталі слідчих дій найближчим часом.
Наразі в СБУ Києва деталей не розповідають.
- Раніше Служба безпеки України у Львові заблокувала незаконну діяльність одного з найбільших конвертаційних центрів у країні. Встановлено, що організували конвертаційний центр двоє львівських бізнесменів. Вони зареєстрували понад 70 фіктивних підприємств у кількох областях країни.