У четвер, 21 січня, головному офісі ПрАТ "АК "Київводоканал" відбуваються слідчі дії під керівництвом Головного управління Служби безпеки України у місті Києві.

Про це повідомляє пресслужба “Київводоканалу” у Facebook.

“У головному офісі ПрАТ “АК “Київводоканал” відбуваються слідчі дії, які проводить ГУ СБУ у м. Києві. Керівництво компанії відкрито до співпраці”, – йдеться у повідомленні.

“Київводоканал” пообіцяв оприлюднити деталі слідчих дій найближчим часом.

Наразі в СБУ Києва деталей не розповідають.