Про це повідомила Служба безпеки України.
Мета таких заходів полягає у виявленні та протидії підривної діяльності російських спеціальних служб у релігійному середовищі Української держави. Перевірки проходять спільно з правоохоронцями.
Цього разу вони тривають у Коростенському районі на території. Ще вони тривають у приміщеннях Чоповицького Афонської ікони Божої матері жіночого ставропігійного монастиря, Казанської ікони Божої матері чоловічого монастиря Овруцько-Коростенської єпархії, Скиту цього монастиря на честь преподобного Сілуана Афонського.
“Вкотре наголошуємо: у своїй діяльності СБУ керується виключно Конституцією України та діючим законодавством, а також з повагою ставиться до прав кожного громадянина на свободу вибору віросповідання і світогляду”, — йдеться у повідомленні.
- Служби безпеки України проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на 13-ти об’єктах УПЦ МП у Черкаській, Волинській та Херсонській областях.
- У Службі безпеки України опублікували повний перелік осіб, які потрапили під санкції РНБО та були затверджені Президентом України.