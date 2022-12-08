У Житомирській області розпочали безпекові заходи у двох монастирях та скиті Української православної церкви Московського патріархату.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Мета таких заходів полягає у виявленні та протидії підривної діяльності російських спеціальних служб у релігійному середовищі Української держави. Перевірки проходять спільно з правоохоронцями.

Цього разу вони тривають у Коростенському районі на території. Ще вони тривають у приміщеннях Чоповицького Афонської ікони Божої матері жіночого ставропігійного монастиря, Казанської ікони Божої матері чоловічого монастиря Овруцько-Коростенської єпархії, Скиту цього монастиря на честь преподобного Сілуана Афонського.

Правоохоронці проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, можливо, причетних до протиправної діяльності. Ще вони шукають предмети, які заборонені до обігу на території України.