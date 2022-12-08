Про це повідомила Служба безпеки України. 

Мета таких заходів полягає у виявленні та протидії підривної діяльності російських спеціальних служб у релігійному середовищі Української держави. Перевірки проходять спільно з правоохоронцями.

Фото: Служба безпеки України

Цього разу вони тривають у Коростенському районі на території. Ще вони тривають у приміщеннях Чоповицького Афонської ікони Божої матері жіночого ставропігійного монастиря, Казанської ікони Божої матері чоловічого монастиря Овруцько-Коростенської єпархії, Скиту цього монастиря на честь преподобного Сілуана Афонського.

Правоохоронці проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, можливо, причетних до протиправної діяльності. Ще вони шукають предмети, які заборонені до обігу на території України.

“Вкотре наголошуємо: у своїй діяльності СБУ керується виключно Конституцією України та діючим законодавством, а також з повагою ставиться до прав кожного громадянина на свободу вибору віросповідання і світогляду”, — йдеться у повідомленні.

Фото: Служба безпеки України