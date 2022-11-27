Про це повідомило Управління СБУ в Івано-Франківській області у Facebook.

Заходи тривають спільно з Національною поліцією та Національною гвардією. Роботи проводять у межах системної роботи СБУ з протидії підривної діяльності російських спецслужб в Україні.

Правоохоронці проводять огляд території та приміщень єпархії за безпосередньої участі представників церкви. Вони шукають можливі заборонені до обігу предмети. Також вони здійснюють перевірку осіб на території єпархії стосовно їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду України.

Дії відбуваються в межах чинного законодавства. Перевірка триває для виявлення можливих фактів використання єпархії як осередку “русского міра”. Ще роботи мають на меті недопущення використання приміщень УПЦ МП для переховування громадян РФ, зберігання заборонених предметів тощо та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

Аналогічні заходи відбувалися в різних регіонах. Зокрема у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі у Києві, Корецькому Свято-Троїцькому монастирі та у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ МП в Рівненській області, в єпархії УПЦ МП на Буковині. Було виявлено проросійську літературу, готівку на мільйони та осіб з радянськими документами.