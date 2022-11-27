Про це повідомило Управління СБУ в Івано-Франківській області у Facebook.
Заходи тривають спільно з Національною поліцією та Національною гвардією. Роботи проводять у межах системної роботи СБУ з протидії підривної діяльності російських спецслужб в Україні.
Правоохоронці проводять огляд території та приміщень єпархії за безпосередньої участі представників церкви. Вони шукають можливі заборонені до обігу предмети. Також вони здійснюють перевірку осіб на території єпархії стосовно їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду України.
Дії відбуваються в межах чинного законодавства. Перевірка триває для виявлення можливих фактів використання єпархії як осередку “русского міра”. Ще роботи мають на меті недопущення використання приміщень УПЦ МП для переховування громадян РФ, зберігання заборонених предметів тощо та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.
Аналогічні заходи відбувалися в різних регіонах. Зокрема у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі у Києві, Корецькому Свято-Троїцькому монастирі та у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ МП в Рівненській області, в єпархії УПЦ МП на Буковині. Було виявлено проросійську літературу, готівку на мільйони та осіб з радянськими документами.
- Як відомо, 22 листопада СБУ разом з Нацполіцією та Нацгвардією провели обшуку Києво-Печерській Лаврі у межах протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.
- Окрім цього, обшуки проведено у Рівненській області на території Корецького Свято-Троїцького монастиря (м. Корець), жіночого монастиря на честь Волинської ікони Божої Матері (с. Серники Зарічненського району) та на території приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ.
- 22 листопада у Верховній Раді України зареєстрували проєкт закону, що має на меті заборону діяльності Російської православної церкви на території України.
- У Кремлі відреагували на обшуки Служби безпеки України у Києво-Печерській Лаврі, назвавши їх “воєнними діями проти РПЦ”.