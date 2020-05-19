Про це повідомив в Facebook народний депутат фракції “Європейська Солідарність” Володимир В’ятрович.
“СБУ нарешті відкрила кримінальне провадження за фактом вчинення державної зради “окремими представниками української делегації” на переговорах у Мінську”, — написав він.
Також нардеп опублікував відповідь спецслужби на нього депутатське звернення, в якому повідомляється:
“Головним слідчим управлінням СБ України від 6 травня 2020 року в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, за фактом вчинення окремими представниками української делегації у Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях державної зради”.
Нардеп зазначив, що під “окремими представниками” маються на увазі глава Офісу Президента Андрія Єрмака та другий Президент України Леонід Кучма, зазначені в його зверненні.
- Як повідомлялося раніше, Тристороння контактна група на засіданні в Мінську, яке відбулося 11 березня, домовилася про створення органу, яким фіксується суб’єктність самопроголошених “ДНР” і “ЛНР”. Документ підписали другий президент України Леонід Кучма і глава Офісу Президента Андрій Єрмак.
- У зв’язку з цим громадяни виступили з вимогою негайно відкликати підписи української сторони. Петиція з цією вимогою зібрала більше 28 тисяч підписів.
- Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію. Він заявив, що відкликання підписів неможливе.