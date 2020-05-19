Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом вчинення представниками української делегації на переговорах в Мінську державної зради.

Про це повідомив в Facebook народний депутат фракції “Європейська Солідарність” Володимир В’ятрович.

“СБУ нарешті відкрила кримінальне провадження за фактом вчинення державної зради “окремими представниками української делегації” на переговорах у Мінську”, — написав він.

Також нардеп опублікував відповідь спецслужби на нього депутатське звернення, в якому повідомляється:

“Головним слідчим управлінням СБ України від 6 травня 2020 року в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, за фактом вчинення окремими представниками української делегації у Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях державної зради”.

Нардеп зазначив, що під “окремими представниками” маються на увазі глава Офісу Президента Андрія Єрмака та другий Президент України Леонід Кучма, зазначені в його зверненні.