Служба безпеки України викрила та блокувала спробу незаконної передачі російським спецслужбам інформації з обмеженим доступом щодо технічних розробок суднобудівної галузі нашої держави.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Було встановлено, що мешканець Миколаївської області налагодив контакт із представниками ФСБ РФ для передачі секретних даних за гроші. За завданням кураторів агент збирав таємну інформацію про діяльність одного з провідних підприємств кораблебудування, зокрема його технічних розробок.

Правоохоронці задокументували контакти фігуранта з представниками спецслужб РФ.

Затримали агента при спробі незаконної передачі електронними каналами зв’язку зібраних ним розвідувальних даних.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчі дії.