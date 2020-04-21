Співробітники служби безпеки України викрили більш як 200 людей, які поширювали фейки про коронавірус.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

“За період дії карантинних заходів Служба безпеки України викрила вже 207 інтернет-агітаторів, які поширювали різні фейки про коронавірус. Також заблоковано понад 2000 інтернет-спільнот із загальною аудиторією 800 тисяч користувачів. Інформацію про 197 виявлених агітаторів СБУ скерувала до Нацполіції. Половину порушників вже притягнуто до адміністративної відповідальності за поширення неправдивих чуток, що можуть викликати паніку або порушення громадського порядку”, – сказано в повідомленні.

Водночас у спецслужбі наголошують, що 10 з 207 розповсюджувачів фейків діяли за завданнями з Росії. Стосовно них розпочато кримінальні провадження за статтями “насильницька зміна чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади” і “дії, спрямовані на посягання на територіальну цілісність і недоторканність України”.

Уточнюється, що агітатори були виявлені в Києві, Львові, Дніпрі, Полтаві, Херсоні та Кропивницькому.

При цьому в Кіровоградській області працювала ціла мережа антиукраїнських агітаторів, які одночасно з поширенням фейків про коронавірус також вербували громадян України до терористичних організацій “Л/ДНР”. За цією справою СБУ відкрила провадження за статтею “створення терористичної групи”.

Своєю чергою агітатор з Полтавської області адміністрував понад 10 груп у соціальних мережах, де розміщував деструктивні матеріали про пандемію коронавірусу, а також заклики до зміни державних кордонів України.