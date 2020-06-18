Про це повідомила прес-служба СБУ

Уточнюється, що фінансову операцію організовували посадові особи Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління Міноборони, діючи за попередньою змовою з приватними фірмами.

“У ході виконання підрядних будівельних робіт чиновники підписували акти виконаних робіт за фактично невиконані послуги з будівництва казарм поліпшеного планування. Незважаючи на це, вони перераховували бізнесменам бюджетні кошти, частину з яких привласнювали”, – сказано в повідомленні.

Аудиторською службою була проведена перевірка будівництва казарм в одному з військових містечок в населеному пункті Чорноморське. В результаті було виявлено невиконання робіт на суму більше 11 мільйонів гривень.

“Правоохоронці провели ряд обшуків в офісних приміщеннях комерційної структури, адміністративній будівлі МО України, за місцем будівництва казарм і адресами проживання п’ятьох фігурантів кримінального провадження. Під час слідчих дій вилучено докази, в тому числі документація, які підтверджують аферу з бюджетними коштами”, – йдеться в повідомленні.

Організатору схеми на даний момент оголошено підозру. Він звинувачується в привласненні майна.