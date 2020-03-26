СБУ викрила хакерів, які обікрали банківські рахунки на 20 млн гривень

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України (СБУ).
Як встановили правоохоронці, хакери за допомогою електронних листів розсилали банківським клієнтам шкідливе програмне забезпечення, яке давало несанкціонований доступ до системи “Клієнт-банк”. Зловмисникам вдалося заволодіти понад 20 млн гривень.
“Потім кошти хакери незаконно переводили на підставні банківські рахунки і виводили гроші. За попередніми даними, збиток від злочинної діяльності становить понад 20 мільйонів гривень”, – розповіли в СБУ.
Відзначається, що в ході понад 30 санкціонованих обшуків було вилучено серверне та комп’ютерне обладнання, мобільні термінали, банківські картки та документи.
Фото: СБУ
“Зараз 5 особам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів”, – заявили в службі.
Крім того, одному з фігурантів справи вже обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, ще двох відправили під цілодобовий домашній арешт. Щодо інших підозрюваних триває розгляд клопотань.
- Раніше повідомлялося, що дослідники знайшли спосіб вкрасти дані з комп’ютерів без можливості підключення до інших пристроїв, використовуючи яскравість РК-дисплея.