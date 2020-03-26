Covid-19 Україна

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СБУ викрила хакерів, які обікрали банківські рахунки на 20 млн гривень

Правоохоронці викрили хакерське угруповання, що обкрадало банківські рахунки за допомогою шкідливого програмного забезпечення.

Четвер, 26 березня 2020, 17:59

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України (СБУ).

Як встановили правоохоронці, хакери за допомогою електронних листів розсилали банківським клієнтам шкідливе програмне забезпечення, яке давало несанкціонований доступ до системи “Клієнт-банк”. Зловмисникам вдалося заволодіти понад 20 млн гривень.

“Потім кошти хакери незаконно переводили на підставні банківські рахунки і виводили гроші. За попередніми даними, збиток від злочинної діяльності становить понад 20 мільйонів гривень”, – розповіли в СБУ.

Відзначається, що в ході понад 30 санкціонованих обшуків було вилучено серверне та комп’ютерне обладнання, мобільні термінали, банківські картки та документи.

Фото: СБУ

“Зараз 5 особам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів”, – заявили в службі.

Крім того, одному з фігурантів справи вже обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, ще двох відправили під цілодобовий домашній арешт. Щодо інших підозрюваних триває розгляд клопотань.

Теги: СБУ, хакери

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