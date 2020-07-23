Про це повідомила прес-служба СБУ.
Уточнюється, що злочинна група була створена кримінальним авторитетом на прізвисько “Князь”, якого раніше судили за вбивство.
Правоохоронці заявили, що група мала чітку структуру і скоювала злочини насильницького і економічного характеру. Також до складу угрупування входили колишні правоохоронці.
“СБ України проводить слідчі дії для затримання інших учасників угруповання, в тому числі лідера, який керував діяльністю ОЗУ з-за кордону. Також слідчі вивчають матеріали, які можуть пов’язувати протиправну діяльність угруповання “Князя” з іншими резонансними злочинами в регіоні”, – сказано в повідомленні.
Відзначається, що за місцями проживання підозрюваних вже було проведено 27 обшуків. При цьому правоохоронці вже вилучили 8,4 мільйона гривень, 170 тисяч доларів і 40 тисяч євро, зброю і боєприпаси, а також засоби зв’язку.
Затриманим висунуто звинувачення за статтями “розбій”, “незаконне позбавлення волі, або викрадення людини”, “незаконне заволодіння транспортним засобом” і “вимагання”.
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