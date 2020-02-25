Про це повідомляє прес-служба СБУ.

“До складу однієї з організованих груп входили три особи. Вони вимагали від столичного бізнесмена 1 мільйон 650 тисяч доларів США. У таку суму злочинці оцінили “допомогу” в призначенні його на посаду голови Житомирської обласної державної адміністрації. При цьому вони посилалися на зв’язки в Кабінеті міністрів України і Офісі Президента”, – йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що підозрювані були затримані під час передачі першої частини грошей в розмірі 550 тисяч американських доларів.

“По ходу досудового розслідування співробітники СБ України отримали інформацію, що на бізнесмена з схожою пропозицією “вийшов” чоловік, який представився військовим генералом у відставці. Злочинець, вихваляючись ніби зв’язками з керівником Офісу Президента, Прем’єр-міністром і Президентом України, запропонував комерсанту за 3 мільйона доларів США очолити Миколаївську облдержадміністрацію. Злочинець був затриманий в київському ресторані під час отримання 350 тисяч американських доларів”, – сказано в повідомленні.

Всі фігуранти затримані в рамках розпочатої кримінальної справи.