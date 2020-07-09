У Запоріжжі Служба безпеки України припинила діяльність групи сепаратистів, які розхитували ситуацію в регіоні, пропагуючи ідеї "російської весни" і агітуючи за створення "Запорізької народної республіки".

Про це поінформували в прес-службі СБУ.

За даними слідства, зловмисники належали до одного з проросійських радикальних рухів, послідовники якого виступають за відокремлення південно-східних регіонів від України для створення на їх території терористичних організацій за зразком “Л/ДНР”.

Після невдалої спроби захоплення влади в Запоріжжі навесні 2014 року зловмисники виїхали до тимчасово окупованого проросійськими силами Луганська. Там вони спочатку допомагали бойовикам облаштовувати незаконні блокпости і барикади навколо захоплених адміністративних будівель, а пізніше почали співпрацю з представниками “силового блоку Л/ДНР”.

“За задумом кураторів учасники групи мали повернутися в Запоріжжя і чекати подальших вказівок. Терористи планували використовувати групу для здійснення підривної діяльності та нагнітання суспільних настроїв на мирній території України. На виконання ворожого завдання напередодні державних свят зловмисники розповсюджували в місті деструктивні матеріали із закликами до повалення конституційного ладу, насильницької федералізації та створення фейкової “Запорізької народної республіки”, – зазначається в повідомленні.

Під час слідчих дій за місцем проживання учасників групи правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, медалі та нагрудні знаки фейкових “Л/ДНР” і країни-агресора Росії, амуніцію, сепаратистську і комуністичну символіку.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 1 ст. 436-1 (поширення комуністичної символіки і пропаганда комуністичного режиму) Кримінального кодексу України.