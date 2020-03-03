Співробітники Служби безпеки України підозрюють священника в торгівлі зброєю, яку він привозив з Донбасу.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

“Служба безпеки України викрила настоятеля одного з храмів Рівненської області в торгівлі зброєю. Як встановили слідчі Служби, священник раніше вже був судимий за торгівлю зброєю, однак займатися цією незаконною справою не припинив”, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що правоохоронці задокументували продаж підозрюваним протитанкового гранатомета, кількох гранат з запалами й 800 грамів вибухівки. За все це священник хотів отримати майже 40 тисяч гривень.

“Щоб уникнути викриття після отримання оплати священник залишав закладки зі зброєю в підвалах багатоповерхівок і в промислових районах Рівне”, – сказано в повідомленні.

Одночасно уточнюється, що зброю священнослужитель привозив із зони проведення АТО, де бував з проповідями протягом 2015-2018 років.