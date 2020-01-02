Про це повідомляє прес-служба СБУ.

“Житель Маріуполя під час перетину державного кордону був затриманий представниками ФСБ РФ. Із застосуванням психологічного тиску його намагалися схилити до негласної співпраці для збору інформації про військовослужбовців Збройних сил України та співробітників українських правоохоронних органів”, – йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що співробітник ФСБ вимагав у українця гроші за те, що йому не створюватимуть перешкод під час здійснення підприємницької діяльності.

“У разі відмови він, зокрема, погрожував закрити комерсанту в’їзд на територію РФ і унеможливити його зустрічі з близькими родичами, які там проживають”, – сказано в повідомленні.

В СБУ нагадують, що стаття 111 Кримінального кодексу (державна зрада) передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі до 15 років. При цьому від відповідальності звільняються ті громадяни, які не виконали злочинних завдань іншої держави і добровільно повідомили про зв’язок з ними в органи української державної влади.

Також в СБУ підкреслюють, що будь-який громадянин може потрапити в поле зору російських спецслужб.