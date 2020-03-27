СБУ викрила діяльність організованої групи, яка ввозила в Україну неякісні ліки та підроблені експрес-тести для діагностики COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

“Препарати онкологічної групи та фальшиві експрес-тести ділки доставляли в Україну з Туреччини поза митним контролем, приховуючи продукцію у контейнерах з одягом. Таке транспортування також не дозволяло дотримуватись температурного режиму, що могло призвести до тяжких наслідків для здоров’я наших громадян”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ділки реалізовували онкопрепарати та експрес-тести без будь-яких документів через інтернет та особисто клієнтам. Продукцію вони зберігали в антисанітарних умовах у підвальному приміщенні в столиці.

Правоохоронці під час слідчих дій вилучили ліки й тести на майже 1 мільйон гривень.

В СБУ додали, що наразі тривають невідкладні слідчі (розшукові) дії для встановлення всіх осіб, причетних до протиправної діяльності та притягнення їх до кримінальної відповідальності.