Блогер і політик Анатолій Шарій не з’явився на допит у СБУ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

16 лютого Анатолію Шарію було повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – ч. 1 ст. 111 “Державна зрада” та ч. 1 ст. 161 “Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками”.

“22 лютого Анатолія Шарія було викликано для проведення слідчих дій за участю підозрюваного, він не з’явився. Його нез’явлення можна трактувати як ухилення від слідства”, – йдеться у повідомленні.

Водночас клопотання адвоката В. Рибіна буде розглянуто та задоволено відповідно до вимог КПК України. І адвокат, і його підзахисний запрошуються 25 лютого 2021 року для ознайомлення з матеріалами провадження, які слугували для повідомлення підозри Анатолію Шарію.