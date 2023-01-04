Про це повідомила пресслужба СБУ.
СБУ не повідомляла ім’я журналістки, але на фотографії зображена Діана Панченко.
“Слідчі Служби безпеки України почали досудове розслідування щодо однієї з проросійських журналісток, яка працювала на телеканалах підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука”, – йдеться у повідомленні.
За даними слідства, її сюжети маніпулюють свідомістю глядачів в інтересах Росії. Зазначено, що вона створювала нібито документальний фільм про зруйнований росіянами Маріуполь, в якому, на думку слідчих, використовуються пропагандистські наративи РФ.
Справу відкрито за ч.2 ст. 436-2 Кримінального кодексу (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Нині тривають необхідні слідчо-оперативні заходи, призначено відповідні експертизи. За їхніми висновками будуть вживатися подальші заходи.
У грудні Діана Панченко заявила, що вирушила у Донецьк. Пізніше з’явився фільм з тимчасово окупованих Донецька та Маріуполя. ЗМІ повідомляли, що вона не могла проїхати на окуповані території у законний спосіб.
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