Слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру Максиму Кривошу, який 21 липня захопив автобус з пасажирами в Луцьку. Йому інкримінують 4 статті Кримінального Кодексу.

Про це повідомили в пресцентрі спецслужби.

Увечері у вівторок зловмисник був затриманий згідно зі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Після затримання правоохоронці проводили слідчі дії — встановлювали зв’язки зловмисника, канали придбання зброї і можливих спільників.

Пізніше Кривошей було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів. Його дії були кваліфіковані за 4 статтями Кримінального кодексу України, а саме:

ч. 1 ст. 258 (терористичний акт);

ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та вибуховими пристроями);

ст. 348 (замах на життя співробітника правоохоронного органу);

ст. 147 (захоплення заручників).

Як повідомлялося раніше, запобіжний захід луцькому терористові оберуть у четвер, 23 липня.

Нагадаємо, вранці 21 липня на Театральній площі в центрі Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобус “Берестечко – Краснилівка” з заручниками. Він представився Максим Плохой, проте його справжнє ім’я, за інформацією правоохоронців, Максим Кривош. #Букви розповідали, що ще відомо про зловмисника.

Кривош виклав свої вимоги в Twitter. Він вимагав, щоб Ринат Ахметов, Арсен Аваков, Ігор Коломойський, Віктор Медведчук, Віктор Пінчук і Петро Порошенко одночасно опублікували відеозвернення про те, що вони — злодії в законі. Також Кривош вимагав, щоб президент України Володимир Зеленський поширив посилання на фільм “Земляни” 2005 року. Це документальна стрічка 2005 року про проблеми експлуатації тварин людьми для одомашнення, розваг, наукових досліджень або з метою виробництва одягу та їжі.

Близько 22-ї години, після публікації Зеленського, терорист сам вийшов з автобуса. Він був затриманий, а 13 його заручників випущені на волю.