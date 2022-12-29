Служба безпеки України спільно зі спецслужбою Республіки Молдова SIS заблокували транснаціональний канал нелегальної міграції до Європейського Союзу.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Під час комплексних заходів міжнародна слідчо-оперативна група задокументувала злочинну діяльність і затримала організаторів та учасників “схеми”.

За гроші зловмисники пропонували українцям призовного віку виїхати за межі нашої держави поза контрольно-пропускними пунктами. Відтак, шлях пролягав з території Вінницької та Чернівецької областей до Молдови, а далі обхідними шляхами в країни ЄС.

За даними СБУ, один із маршрутів, який зловмисники використовували для прихованого виїзду – переправа на човнах через місцеву прикордонну річку. Вартість таких послуг становила від 4,5 тисяч доларів. Сума залежала від регіону проживання і терміновості виїзду.

За даними слідства, до незаконної діяльності причетне транснаціональне злочинне угруповання, яке спеціалізується на організації каналів нелегальної міграції.

До складу групи входили громадяни України та Молдови. Для пошуку потенційних клієнтів зловмисники використовували власні зв’язки, зокрема серед представників кримінальних кіл.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів правоохоронці виявили речові докази злочину, зокрема гроші, одержані від “туристів”. Зараз триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення винних до відповідальності.