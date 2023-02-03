Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки повідомили про підозру одній з фігуранток схеми привласнення 40 млрд гривень на "Укрнафта" і "Укртатнафта". Мовиться про головну бухгалтерку "Укртатнафти".

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

СБУ та БЕБ повідомили про підозру одній з фігуранток кримінального провадження про привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом ПАТ “Укрнафта” та ПАТ “Укртатнафта”.

Мовиться про головну бухгалтерку “Укртатнафти”, яка переховувалась в Ужгородському районі Закарпаття, однак співробітникам спецслужб вдалось встановити її місцезнаходження.

Серед іншого встановлено, що ПАТ “Укртатнафта” виробляло та реалізовувало пальне через мережу АЗС без сплати акцизного податку, хоча відповідне податкове навантаження закладалось у ціну для споживачів. Тож заборгованість по сплаті акцизу за даним епізодом складає 605 млн грн.

Правоохоронці продовжують активні слідчі дії у межах провадження про привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом акціонерних товариств.

Зокрема у Дніпрі виявили приміщення, де зберігалась прихована бухгалтерія однієї з компаній. Також знайдено документи пов’язаних підприємств, печатки тощо.

Таким чином, правоохоронці відшукують виведені активи «Укрнафти» і “Укртатнафти” та встановлюють всі обставини протиправної діяльності колишніх керівників цих компаній.

ДОВІДКА: 1 лютого Служба безпеки України повідомила, що викрила масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом ПАТ “Укрнафта” та ПАТ “Укртатнафта”. Зокрема встановлено, що протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.

На даний час у межах кримінальних проваджень документуються 10 епізодів злочинної діяльності.

За даними слідства, така злочинна діяльність здійснювалася в інтересах фактичних власників і бенефіціарів компаній.

Варто зауважити, що у Службі безпеки не назвали імена осіб, у яких проводили обшуки. Водночас ще вранці видання Українська правда повідомляло, що СБУ та БЕБ прийшли з обшуками до українського олігарха Ігоря Коломойського.