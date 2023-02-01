Фото: www.pravda.com.ua

Про це повідомляє Українська правда.

Видання, посилаючись на свої джерела у правоохоронних органах пише про обшуки у досі Ігоря Коломойського.

Згідно з даними УП, до олігарха прийшли співробітники СБУ та БЕБ.

Фото: www.pravda.com.ua

Обшуки проводяться у межах розслідування махінацій щодо “Укртатнафти” та “Укрнафти”.

Мовиться про розтрату нафтопродуктів на 40 млрд гривень та ухилення від сплати митних платежів на величезні суми.