Про це повідомляє Українська правда.
Видання, посилаючись на свої джерела у правоохоронних органах пише про обшуки у досі Ігоря Коломойського.
Згідно з даними УП, до олігарха прийшли співробітники СБУ та БЕБ.
Обшуки проводяться у межах розслідування махінацій щодо “Укртатнафти” та “Укрнафти”.
Мовиться про розтрату нафтопродуктів на 40 млрд гривень та ухилення від сплати митних платежів на величезні суми.
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) викрили зловмисників, які незаконно заволоділи понад 13 мільярдами гривень “Укрнафти”. Про підозру повідомили 8 особам.