За даними українських ЗМІ, Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки проводять обшук у домі українського олігарха Ігоря Коломойського.

Про це повідомляє Українська правда.

Видання, посилаючись на свої джерела у правоохоронних органах пише про обшуки у досі Ігоря Коломойського.

Згідно з даними УП, до олігарха прийшли співробітники СБУ та БЕБ.

Обшуки проводяться у межах розслідування махінацій щодо “Укртатнафти” та “Укрнафти”.

Мовиться про розтрату нафтопродуктів на 40 млрд гривень та ухилення від сплати митних платежів на величезні суми.