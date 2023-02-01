Служба безпеки України разом з Державним бюро розслідувань прийшли з обшуками до колишнього міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова через нещодавню авіакатастрофу у Броварах.

Про це сам ексміністр розповів у коментарі Українській правді.

Він зазначив, що до нього прийшли з обшуками працівники СБУ та ДБР у справі щодо закупівлі французьких гелікоптерів Airbus.

Він уточнив, що обшук стосувався нещодавньої авіакатастрофи у Броварах на Київщині, де впав гелікоптер ДСНС з вищим керівництвом МВС України на борту.

“Закінчили обшук щодо аварії вертольота. Дивилися контракти Airbus 6 річної давнини. Певна річ – нічого. Контракти ж затверджувалися урядом і парламентом. Коректно вели, хоч і безглуздо. Формально відпрацювали версію”, – заявив Аваков.

Додамо, що наприкінці травня 2018 року уряди України та Франції підписали угоду загальною вартістю 552 млн євро щодо офіційної підтримки у створенні єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту.

Відповідно до угоди, французька сторона в два етапи повинна поставити в Україну спершу 37 гелікоптерів компанії Airbus, а потім ще 18 гелікоптерів.

Центр транспортних стратегій зазначав, що з 55 французьких гелікоптерів, призначених для закупівлі для українського міністерства внутрішніх справ, 21 гелікоптер уже був у користуванні.

ДОВІДКА: 18 січня, у Броварах розбився гелікоптер ДСНС. Також, за інформацією ОП, трагедія сталася під час польоту керівництва Міністерства внутрішніх справ в одну з гарячих точок бойових дій України.

Згодом у Кабінеті міністрів України підтвердили дані про загибель керівного складу Міністерства внутрішніх справ, зокрема його очільника Дениса Монастирського. Голова МВС прямував до однієї з “гарячих точок” бойових дій в Україні.

Пізніше стало відомо, що у Броварах завершено пошуково-рятувальні роботи внаслідок авіакатастрофи. Всього загинуло 14 осіб, зокрема одна дитина, а не чотири, як повідомлялося раніше, та керівництво МВС України. Станом на 15:45 18 січня пошуково-рятувальні роботи завершено. Всього постраждало 25 осіб, з них 11 дітей. Інформації стосовно зниклих безвісти не надходило.