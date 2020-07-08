Служба безпеки України фактично погрожує ексголові Національного банку (НБУ) Валерії Гонтаревій за її висловлювання про те, що Міжнародному валютному фонду (МВФ) слід припинити платежі в Україні до призначення урядом нового незалежного голови НБУ.

Про це в коментарі #Буквам заявив юрист і експерт в сфері антикорупційної політики, засновник громадської організації StateWatch Олександр Лємєнов.

Так, Валерія Гонтарєва в інтерв’ю виданню Central Banking заявила: “Щоб захистити реформи, які ми провели, МВФ повинен оголосити, що він не буде проводити ніяких подальших платежів Україні, якщо Зеленський не призначить голову (НБУ), який буде захищати реформи”.

Гонтарева також заявила, що за витісненням голови НБУ Якова Смолія, стоить кампанія, організована українським мільярдером Ігорем Коломойським. За її словами, без рішучих дій МВФ президент України Володимир Зеленський, ймовірно, призначить керуючого центрального банку, який погодиться підлаштовуватися під Коломойського.

У відповідь на це в Facebook з’явилася публікація, в якій СБУ закликало всіх колишніх чиновників утриматися від неоднозначних коментарів, не сіяти панічні настрої серед населення і не розхитувати економічну стабільність держави.

На думку Олександра Лємєнова, такі заяви з боку СБУ на адресу колишніх топ-чиновників є “фактичними погрозами”.

“Фактично це загроза ексчиновниці в тому, що вона не має права висловлювати свою позицію, яка йде врозріз генеральної лінії партії і вказувати на те, що відповідні дії, спрямовані на знищення залежності НБУ як регулятора – це нібито велика небезпека для України”, – сказав він.

Лємєнов вважає, що пост СБУ у Facebook – це “вказівка Баканова”.

“І крім того, я впевнений, що на Банковій теж в курсі. З Банкової в СБУ це прислали і SMM-ники просто опублікували на сайті з натяком на дуже серйозні наслідки за публікацію відповідних позицій Гонтаревої”, – зазначив Олександр Лємєнов.