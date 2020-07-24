Служба безпеки України посилила заходи безпеки в Києві після захоплення автобуса із заручниками в Луцьку.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Так, у столиці та Київській області встановили підвищений “жовтий” рівень терористичних загроз.

Таке рішення прийнято відповідно до “Положення про єдину державну систему запобігання, реагування і припинення терористичних актів і мінімізації їх наслідків”, яке було затверджено постановою Кабінету Міністрів від 2016 року.

“Служба безпеки України вживає всіх необхідних заходів для збереження спокою і порядку як в Києві, так і в інших регіонах країни… Після подій у Луцьку координаційна група Антитерористичного центру при Головному управлінні СБУ в Києві та області рекомендувала керівництву АТЦ встановити підвищений “жовтий” рівень терористичних загроз у регіоні”, – зазначається в повідомленні.

Вирішено ввести посилений графік чергувань особового складу правоохоронних органів столичного регіону.

В СБУ уточнили, що основні зусилля будуть зосереджені “на запобіганні терористичній діяльності в місцях масового перебування людей, а також на посиленні безпеки об’єктів можливих терористичних посягань”.

Раніше повідомлялося, що після подій у Луцьку Національна поліція посилила охорону громадського порядку в 9 регіонах України: у Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

Як відомо, вранці 21 июля на Театральній площі в центрі Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобус “Берестечко – Краснилівка” з заручниками. Він представився Максим Плохой, проте його справжнє ім’я, за інформацією правоохоронців, Максим Кривош. #Букви розповідали, що ще відомо про зловмисника.

Кривош виклав свої вимоги в Twitter. Він вимагав, щоб Ринат Ахметов, Арсен Аваков, Ігор Коломойський, Віктор Медведчук, Віктор Пінчук і Петро Порошенко одночасно опублікували відеозвернення про те, що вони — злодії в законі.

Також Кривош вимагав, щоб президент України Володимир Зеленський опублікував відеозвернення з текстом: “Фільм “Земляни” 2005 року: дивитися всім”. Це документальна стрічка 2005 року про проблеми експлуатації тварин людьми для одомашнення, розваг, наукових досліджень або з метою виробництва одягу та їжі.

У результаті Володимир Зеленський виконав вимогу луцького терориста, проте незабаром видалив записаний для терориста ролик.

Варто відзначити, що низка моментів спецоперації зі звільнення заручників у Луцьку викликали запитання. Зокрема, момент затримання Кривоша, який сам залишив автобус і близько хвилини чекав, поки його затримають. І тільки потім стався “штурм” автобуса з бронетранспортером і гранатами.