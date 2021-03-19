Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

“Головне слідче управління Служби безпеки України здійснює досудове розслідування щодо незаконних дій посадових осіб ПАТ “Донецькоблгаз”, спрямованих на пошкодження об‘єктів, що мають важливе господарське та оборонне значення. Дії підозрюваних кваліфікуються за ст. 113 (диверсія) Кримінального кодексу України”, — йдеться в повідомленні.

Акції ПАТ “Донецькоблгаз”, за інформацією з відкритих реєстрів, належать НАК “Нафтогаз України” (38.2796%). Ще 49,99% акцій належить компаніям TRADING FIELD LIMITED (ТРЕЙДІНГ ФІЛД ЛІМІТЕД) та ENDLESS MOONLIGHT LIMITED (ЕНДЛЕС МУНЛАЙТ ЛІМІТЕД). Ці компанії зареєстровані в Гонконзі та мають рівні частки по 24,95%.

За інформацією спецслужби, акції контролюються акції громадянкою України, яка у 2014 році покинула державу і переховується в РФ.

За матеріалами СБУ, Шевченківським районним судом Києва накладено арешт на ці 49,99% акцій. Вони перейшли в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

“Також судом прийнято рішення про передачу арештованих акцій ПАТ “Донецькоблгаз” до НАК “Нафтогаз України”. Компанія має організувати недопущення втрати чи розтрати цього майна до моменту фактичної передачі активів в управління АРМА”, — зазначили в СБУ.

Нагадаємо, 19 березня на брифінгу після засідання Ради нацбезпеки і оборони секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що дві компанії з Гонконгу, які є власниками 49,9% акцій “Донецькоблгазу” потрапили під дію повного комплекту санкцій.