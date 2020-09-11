Про це повідомили його адвокати Ігор Головань і Ілля Новіков.

Справи відкриті за 15 статтями. Серед них — статті про посягання на територіальну цілісність, захоплення державної влади, державну зраду, присвоєння майна, фінансування тероризму, втручання в роботу електронно-обчислювальних машин та комп’ютерних мереж.

Адвокати зазначили, що ці справи дублюють попередні. Наприклад, провадження щодо “Кузні на Рибальському” поновили за рішенням Печерського суду.

Адвокат Новіков вважає, що СБУ “плодить” нові провадження проти Порошенка, бо попередні зайшли в глухий кут.

“Найбільш примітне в останній активності СБУ – це не те, що заведені нові 15 справ стосовно Порошенка – ми до цього вже звикли. Як те, що не порушено жодного кримінального провадження проти депутата Деркача. При тому, що і Державний Департамент, і Міністерство фінансів США Деркача чітко, і я б навіть сказав, у непритаманній їм чіткій манері висловились про те, що вони вважають цю людину активним співробітником російських спецслужб. На цьому тлі особливо помітно, що СБУ ця ситуація не цікавить”, – зазначив Новіков.

Адвокати назвали справи порожніми та сфабрикованими. Зокрема, Головань бачить тут причетність колишніх власників ПриватБанку й ексзаступника голови адміністрації президента при Вікторі Януковичі Андрія Портнова, який нещодавно опублікував “15-у або 16-у справу”, що стосується “Кузні на Рибальському”. Новіков запевнений, що до цих справ також причетний заступник голови Офісу президента Олег Татаров.