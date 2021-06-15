Про це повідомив у Facebook нардеп від “Голосу” Ярослав Юрчишин.

Юрчишин повідомив, що це він поскаржився в СБУ на Лесика.

“Андрій Лесик наговорив на публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, вчинені представником влади з використанням засобів масової інформації, покарання за які передбачено в ст. 109 КК до 5 років позбавлення волі”, – написав Юрчишин.

Він нагадав, що кілька тижнів тому в ефірі “4 каналу” депутат Харківської міської ради Андрій Лесик назвав Революцію Гідності “вооруженным захватом власти и переворотом”, що прямо суперечить, зокрема, й постанові Верховної Ради України № 1240-ІХ, від 17.02.2021 року, в якій чітко встановлено, що Революція Гідності є одним із ключових моментів українського державотворення та виразником національної ідеї свободи.

Також Лесик говорив про те, що скоро “Украину разменяют”, “закроют”, “мы стоим на пороге большого шухера” і тд.

“На мою думку, і я радий, що СБУ погоджується, Андрій Лесик наговорив на публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, вчинені представником влади з використанням засобів масової інформації, покарання за які передбачено у ст. 109 КК аж до 5 років позбавлення волі”, – написав Юрчишин.