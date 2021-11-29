Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом готування до "захоплення державних органів".

Про це повідомила пресслужба правоохоронного органу.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України (“Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади”).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

“Кримінальне провадження відкрито за фактом готування окремими громадянами України та РФ дій з метою захоплення державної влади”, – повідомила пресслужба СБУ.

Раніше сповіщалося, що під час пресмарафону 26 листопада Президент Зеленський заявив, що бізнесмен Рінат Ахметов може бути причетним до підготовки державного перевороту за участі Росії.

Пізніше в Ахметова зреагували на звинувачення Президента України Володимира Зеленського щодо підготовки державного перевороту.

Під час пресмарафону Зеленський також назвав Бурбу “аферистом”. Та звинуватив того у тому, що він через спецоперацію з “вагнерівцями” хотів втягнути Україну у скандал з Туреччиною.

Ще він сказав, що на нього здійснюють медіаатаку через закон про олігархів.

Додатково Президент Зеленський у прямому етері посварився з журналістом Юрієм Бутусовим.