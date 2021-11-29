Про це повідомила пресслужба правоохоронного органу.
Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України (“Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади”).
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.
“Кримінальне провадження відкрито за фактом готування окремими громадянами України та РФ дій з метою захоплення державної влади”, – повідомила пресслужба СБУ.
Раніше сповіщалося, що під час пресмарафону 26 листопада Президент Зеленський заявив, що бізнесмен Рінат Ахметов може бути причетним до підготовки державного перевороту за участі Росії.
Пізніше в Ахметова зреагували на звинувачення Президента України Володимира Зеленського щодо підготовки державного перевороту.
Під час пресмарафону Зеленський також назвав Бурбу “аферистом”. Та звинуватив того у тому, що він через спецоперацію з “вагнерівцями” хотів втягнути Україну у скандал з Туреччиною.
Ще він сказав, що на нього здійснюють медіаатаку через закон про олігархів.
Додатково Президент Зеленський у прямому етері посварився з журналістом Юрієм Бутусовим.
- Нагадаємо, що проти Бутусова відкрито кримінальне провадження за двома статтями: 414 Кримінального кодексу України (порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами та предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення) та статті 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни). За статтею 414 ККУ йому загрожує до 3 років позбавлення волі, за статтею 437 ККУ – ув’язнення на строк від семи до дванадцяти років.
- Юрій Бутусов вважає кримінальну справу помстою з боку президента України Володимира Зеленського за гострі запитання журналіста під час пресмарафону, який відбувся 26 листопада. Там Бутусов, зокрема, запитав у президента щодо Руслана Демченка, якого назвав “російським агентом”.
- Раніше ексочільник Офісу Президента Андрій Богдан звинуватив Президента України Володимира Зеленського у брехні упродовж пресмарафону щодо Рябошапки, Бурби та Бутусова.