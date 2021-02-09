Про це повідомила пресслужба підприємства.

В понеділок, 8 лютого, слідчі прийшли для перевірки гірничо-збагачувального виробництва, а на 9 лютого було заплановано огляд території кар’єрів підприємства з відбором зразків сировини.

Раніше СБУ вже інспектувала об’єкти сталеплавильного, агломераційного, коксохімічного виробництв, знайомилася з документацією підприємства.

Цього разу візит правоохоронців заплановано до гірничого департаменту підприємства у зв’язку з нібито ухилянням від сплати податків і заниженням рентних платежів у 2015-2019 рр. Сьогодні представники СБУ планують продовжити слідчі дії та зробити огляд території кар’єрів підприємства з відбором зразків сировини.

Компанія категорично відкидає необґрунтовані звинувачення, вважаючи справу неправомірною, а підхід регуляторів до бізнесу – очевидно вибірковим.

Нагадаємо, 20 липня співробітники Служби безпеки України прийшли з обшуками на ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” (Дніпропетровська область). Слідчі дії проводилися в рамках розслідування кримінального провадження за статтею екоцид (забруднення навколишнього середовища). Так, СБУ відкрила провадження щодо гірничо-металургійного комбінату за статтею 441 Кримінального кодексу України – “екоцид”. За вказаною статтею загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 8 до 15 років.

20 липня керівництво металургійного комбінату “АрселорМіттал Кривий Ріг” звернулося до посольств країн “Великої сімки” та бізнес-спільноти в зв’язку з обшуками, які провела на підприємстві Служба безпеки України.