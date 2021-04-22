Служба безпеки України (СБУ) заблокувала в Херсонській області діяльність організованого злочинного угруповання. Роботу зловмисників, за даними спецслужби, координували "злодії в законі" з Росії.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Підозрювані тероризували і залякували місцеве населення. Ключовим “доходом” угруповання була реалізація наркотиків, у тому числі до виправних колоній. Зловмисники формували для ув’язнених так званий “общак” у середньому 300 тис. гривень на місяць. Очолював угрупування “смотрящий за регіоном” від кримінальних кіл.

Правоохоронці провели низку обшуків в учасників угруповання, у тому числі у “смотрящего”. У ході слідчих дій вилучили низку доказів.

Фото: СБУ

Двох зловмисників викрили під час передачі наркотиків до виправної колонії. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозри у скоєнні злочину. Триває досудове слідство.