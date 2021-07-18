Повістка опублікована на сайті СБУ.

Підозра стосується керівництва незаконними збройними формуваннями.

Шойгу має з’явитися о 9-й ранку у середу, 20 липня.

Він повинен прибути до слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській області за адресою: Донецька область, м Маріуполь, вул. Морських Десантників, 20.

Шойгу планують вручити письмову підозру за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, та ч. 5 ст. 260 КК України.

У статті 260 ККУ йдеться про керівництво не передбачених законами України воєнізованими формуваннями, їхнє фінансування, постачання їм зброї, боєприпасів, вибухових речовин чи військової техніки, яка призвела до загибелі людей. Такі дії караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.