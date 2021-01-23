Служба безпеки України викрила агента російських спецслужб і бойовиків "ЛНР", який планував дестабілізувати ситуацію в нашій країні й готував "тарифний майдан".

Про це поінформували в пресслужбі СБУ.

Зловмисник – житель Херсонщини. Відзначається, що він входить в агентурний апарат ФСБ РФ і афілійоване з нею так зване “МДБ ЛНР”.

Оперативники СБУ встановили, що в січні 2021 року через закритий канал зв’язку вказаний агент отримав від кураторів завдання сприяти поширенню в Україні штучно спровокованих масових протестів: зокрема, “тарифного майдану”. За це йому пообіцяли грошову винагороду.

“Метою була дискредитація органів державної влади та дестабілізація ситуації в країні. Для цього він вже організував низку протестних заходів”, – уточнили в спецслужбі.

Раніше СБУ задокументувала, що за вказівкою ФСБ РФ зловмисник, який “очолював одну з проросійських партій”, здійснював “збір інформації про кризові явища в соціально-економічній сфері”.

“За задумом російських спецслужб це мало сформувати сталий протестний потенціал у прикордонному з тимчасово анексованим Кримом регіоні, а згодом – поширитись і по всій країні”, – відзначили в СБУ.

За даними спецслужби, в лютому 2020 року зловмисник під час перебування в окупованому Сімферополі за завданням кураторів провів зустрічі з “владою АРК”, зокрема з так званим главою “Республіки Крим” Сергієм Аксьоновим.

“Російський агент також отримав доручення ініціювати збір підписів серед населення Херсонської області щодо відновлення водопостачання до АРК та розгорнути відповідну інформаційну кампанію. Крім цього, він мав популяризувати сепаратистські настрої та ідею автономізації окремих областей України. Під час перебування у тимчасово окупованому Луганську у травні 2020 року фігурант був завербований представником так званої “МДБ ЛНР” і отримав псевдонім “Джигурда”, – розповіли в СБУ.

Зараз триває досудове слідство за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

За даними херсонського видання “Мост”, мова йде про жителя Генічеська Едуарда Коваленка, якого в 2017 році засудили на 5 років за зрив мобілізації.

Наприкінці 2019 року його обміняли на українських заручників.Згодом Коваленко повернувся на підконтрольну українській владі територію і навіть збирався балотуватися на місцевих виборах, але його партія СПАС так нікого й не висунула.

Схожі дані наводить і видання “Новинарня”. Згідно з інформацією видання, Коваленко був “обміняний” в ОРЛО, проводив “громадську діяльність” у тимчасово окупованому Луганську, а в серпні 2020 року повернувся до Херсонської області. У Генічеську він відновив політичну активність в інтересах РФ, записував відповідні звернення на відео і викладав на своєму YouTube-каналі.

На оприлюдненому СБУ відео затриманий розповідає, що отримував завдання від російських спецслужб ще в 2000-х роках: про те, що співробітник ФСБ РФ просив “провести акції, спрямовані проти вступу України в НАТО”, і про “надання партії УНА-УНСО більш фашистського спрямування”. На це йому виділили 30 тисяч доларів, з яких 9000 забрав собі той самий співробітник ФСБ.