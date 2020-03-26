Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, мешканець обласного центру, колишній працівник МВС, ініціативно встановив контакт з представниками ФСБ РФ під час перебування в Росії.

Зазначається, що за завданням кураторів фігурант мав збирати відомості про кількісний склад, місця дислокації та озброєння українських військових підрозділів на території Дніпропетровської області. Представників ФСБ також цікавила інформація стосовно віськовослужбовців і співробітників правоохоронних органів регіону, які брали участь в операції Об’єднаних сил.

Зібрані дані він мав передавати російським кураторам через відпрацьовані канали зв’язку.

Під час обшуків у помешканні зловмисника співробітники СБУ виявили докази протиправної діяльності. Наразі слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.