Служба безпеки України сповістила про затримання в Одеській області представників італійського мафіозного клану "Ндрангета", які планували нелегально переправити до ЄС велику партію наркотиків.

#Букви розповідають, що відомо про затримання та клан, представників якого викрила спецслужба.

“Ндрангета” в Україні

У понеділок, 9 серпня, Служба безпеки України оголосила про затримання трьох осіб, що вважаються причетними до злочинної організації “Ндрангета”.

За інформацією служби, затримані причетні до переправлення 60 кг кокаїну, вартість якого оцінили в 10 млн доларів, з країн Латинської Америки до Євросоюзу. Брикети із наркотиком виявили у вантажному контейнері з фруктами з південноамериканської країни в порту “Південний”.

“За результатами проведених заходів, співробітники СБУ затримали поблизу порту іноземного співорганізатора наркотрафіку. Одночасно на території одного з промислових ринків Одеської області правоохоронці затримали ще двох учасників наркоугруповання. Вони планували “зустріти” нелегальний вантаж для його подальшого переправлення до Євросоюзу”, — йдеться в повідомленні.

“За даними Інтерполу, затримані причетні до діяльності однієї з найпотужніших у світі злочинних організацій “Ндрангета”, — наголосили в СБУ.

Правоохоронці розпочали провадження за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) ККУ, проводяться слідчі дії для встановлення обставин злочину та інших осіб, причетних до наркобізнесу.

Що відомо про “Ндрангета”?

“Ндрангета” — італійська злочинна організація, що класифікується італійськими правоохоронцями як організація мафіозного типу. Принципова відмінність від мафії полягає в методах вербування. “Ндрангета” набирає членів за критерієм кровного споріднення.

Базується організація на півдні Італії, в регіоні Калабрія. Організація не так відома, як сицилійська “Коза Ностра” і неаполітанська “Каморра”, але її вважають однією з найбільш могутніх злочинних організацій у світі.

“Ндрангета” веде свою історію з кінця XVIII-го століття — тоді в поліційних звітах і судових вироках вперше з’являються згадки про злочини її членів.

До другої половини XX-го століття “Ндрангета” обмежувала свою діяльність Калабрією. Основний вид діяльності — вимагання. шантаж, контрабанда сигарет.

У 1990-х роках організація почала займатися незаконною міжнародною торгівлею наркотиками, в основному імпортуючи кокаїн з Колумбії.

За оцінками італійських агентств по боротьбі з організованою злочинністю, у 2007 році річний дохід “Ндрангети” становив близько 35-40 мільярдів євро (50-60 мільярдів доларів) — приблизно 3,5% ВВП Італії.

Зараз “Ндрангета” “заробляє” завдяки незаконному обігу наркотиків, лихварству, а також легальному бізнесу, використовуваному для відмивання грошей (будівництво, ресторани, супермаркети тощо).

У 2005 році заступник голови регіонального парламенту Калабрії Франческо Фортуньо був убитий представниками організації, після чого уряд почав широкомасштабну операцію в регіоні, безліч членів угруповання були затримані.

Члени організації підозрюються в причетності або засуджені за вчинення безлічі злочинів в Італії та за межами країни — від Австралії і США до Уругваю і східної Європи. Це і наркоторгівля, і рекет, і сутенерство, і торгівля зброєю, і шахрайство, і грабежі, і контроль над державними закупівлями та державними послугами, і вбивства.

В останні роки “Ндрангета” розповсюдила свою діяльність і на північ Італії, проникаючи й у політичні процеси. У 2012 році міланський чиновник Домініко Забетті був заарештований та звинувачений в сплаті членам організації коштів в обмін на забезпечення з їхнього боку його перемоги на виборах. У 2016 році його засудили до 13,5 років позбавлення волі. Цей інцидент спонукав губернатора Ломбардії Роберто Формігоні подати у відставку.

Одне з найбільших затримань підозрюваних членів “Ндрангета” відбулося у 2019 році. Тоді під час поліційної операції в Калабрії було затримано більше ніж 300 осіб. Судовий процес над ними почався в січні поточного року.

5 серпня в Іспанії був затриманий Доменіко Павільяніті — один з керівників “Ндрангети”, який вважається “босом босів” у клані.