Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що хакерами виявилися офіцери “Кримського“ ФСБ, а також зрадники, які перейшли на бік ворога під час окупації півострова у 2014 році.

СБУ вдалося поіменно встановити зловмисників, перехопити їхні розмови, а також отримати неспростовні докази їх причетності до атак. При тому, що вони використовували власні вірусні програми ФСБ, а також засоби анонімізації та “прикриття“ у мережі Інтернет.

За даними спецслужби, хакерське угруповання “Armagedon“ – це спеціальний проєкт ФСБ РФ, який прицільно “працював“ по Україні. Цей “напрям роботи“ координує 18-й Центр ФСБ РФ (Центр інформаційної безпеки) з дислокацією в Москві.

З моменту російської агресії у 2014 році цей підрозділ ФСБ здійснив понад 5 тис. кібератак і намагався “заразити“ понад півтори тисячі урядових комп’ютерних систем. Основними цілями зловмисників були:

контроль над об’єктами критичної інфраструктури (електростанції, системи тепло- та водопостачання);

викрадення та збір розвідувальних даних, у тому числі інформації з обмеженим доступом (сектор безпеки та оборони; державні установи);

проведення акцій інформаційно-психологічного впливу;

блокування інформаційних систем.

Наразі 5 учасникам хакерської групи оголошено про підозру за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Також проводяться слідчі дії та експертні дослідження для притягнення співробітників ФСБ РФ до відповідальності за такими статтями Кримінального кодексу України: ст. 114 (шпигунство); ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин); ст. 361-1 (створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів).

Крім того, вживаються заходи з локалізації та нейтралізації кіберагресії РФ проти України.