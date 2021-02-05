Служба безпеки України викрила діяльність агентурної мережі ФСБ РФ, до якої входили колишні спецпризначенці військової розвідки.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними правоохоронців, мережа діяла на території Київської, Одеської, Миколаївської, Житомирської та Чернігівської областей.

Громадяни України були завербовані та виконували розвідувальні завдання кадрових співробітників ФСБ Вадима Даутова та Дениса Собка.

Зокрема, російські агенти готували диверсійні операції. Їм було доручено створити умови для здійснення диверсій на території Миколаївської області – сприяти проникненню диверсійно-розвідувальних груп із тимчасово окупованих територій та організовувати спеціальну підготовку підібраних осіб. Серед об’єктів посягань – бойові літаки Збройних Сил на аеродромі “Кульбакіно”.

Також агенти ФСБ збирали інформацію про дислокацію та переміщення українських Збройних Сил, кадровий склад та оперативно-службову діяльність Головного управління розвідки Міністерства оборони, Сил спеціальних операцій, Штабу ВМС, 73-го Морського центру спеціальних операцій ЗСУ, їх міжнародної взаємодії з іноземними партнерами тощо.

Для виконання своїх завдань агенти проводили вербувальну роботу і серед високопосадовців ЗСУ.

Також Служба безпеки задокументувала намір викрасти та нелегально перемістити до Росії одного з колишніх командувачів Сил спеціальних операцій. За виконання цього завдання російська спецслужба обіцяла виплатити винагороду у розмірі 100 тисяч доларів США.

У ході проведених обшуків співробітники СБУ вилучили арсенал зброї і боєприпасів, зокрема, 4 АК-74, 2 пістолети, 2 РПГ, 44 гранати, понад 4 тисячі набоїв різного калібру, близько 3 кілограмів тротилу та електродетонатори.

Наразі стосовно викритих агентів здійснюються процесуальні заходи за ч.1 ст.111 (державна зрада), ч.1.ст.258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), ч.1. ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

Шпигунська діяльність кадрових співробітників ФСБ РФ, які керували агентурною мережею, розслідується у кримінальному провадженні за ч.1 ст.114 (шпигунство) КК України.