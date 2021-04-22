Під час профілактичних контрдиверсійних заходів у Волноваському районі Донецької області Служба безпеки України викрила десятьох учасників незаконних збройних формувань.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зокрема, співробітники відомства перевіряють інформацію щодо протиправної діяльності двох організаторів так званого “референдуму” 2014 року у Донецькій області.

“Відпрацьовуючи оперативну інформацію, правоохоронці встановили місця проживання учасників бандугруповань так званої “ДНР”. Вони наразі входять до складу незаконних збройних формувань бойовиків. Перевіряється інформація стосовно їхньої причетності до активного збройного супротиву силам АТО/ООС. У випадку підтвердження даних, щодо них будуть відкриті кримінальні провадження”, – йдеться у повідомленні.

Також у помешканні одного з бойовиків виявлено схованку з бойовими засобами ураження.

“Зі схрону було вилучено 4 протитанкові міни ТМ-62М загальною вагою 40 кг. За оперативними даними, зловмисник планував використати вибухівку для вчинення диверсій на території регіону”, – повідомляють в СБУ.

За викритими фактами вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень.