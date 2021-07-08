Служба безпеки України викрила у Вінниці найбільшу криптоферму в Україні на майже 5 тисяч комп’ютерів. Зловмисники майнили криптовалюту безпосередньо в одному із колишніх приміщень АТ "Вінницяобленерго".

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Співробітники спецслужби встановили, що незаконну криптоферму створили мешканці Києва та Вінниці. Вони використовували одне із колишніх складських приміщень АТ “Вінницяобленерго”, що знаходиться на проммайданчику товариства, і незаконно відбирали електричну енергію з мереж. Щоб приховати свою діяльність, вони використовували умовні засоби обліку споживання електричної енергії.

За попередніми висновками фахівців, щомісячна сума збитків від такої діяльності може становити від 5 до 7 млн грн. При цьому незаконний відбір електроенергії міг призвести до глобальніших наслідків – без світла могли залишитися цілі квартали Вінниці.

Правоохоронці зареєстровали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 188-1 (викрадення води, електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання) КК України.

У ході санкціонованих обшуків за місцем функціонування ферми та за адресами проживання фігурантів було вилучено: 3800 ігрових приставок; понад 500 відеокарт; 50 процесорів; чорнову документацію щодо обліку споживання електроенергії; блокноти, телефони, флеш-накопичувачі.

Наразі тривають оперативно-слідчі дії для встановлення повного кола осіб, причетних до протиправної діяльності, у тому числі причетності посадових осіб АТ “Вінницяобленерго”.