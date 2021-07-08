Про це повідомила пресслужба СБУ.
Співробітники спецслужби встановили, що незаконну криптоферму створили мешканці Києва та Вінниці. Вони використовували одне із колишніх складських приміщень АТ “Вінницяобленерго”, що знаходиться на проммайданчику товариства, і незаконно відбирали електричну енергію з мереж. Щоб приховати свою діяльність, вони використовували умовні засоби обліку споживання електричної енергії.
За попередніми висновками фахівців, щомісячна сума збитків від такої діяльності може становити від 5 до 7 млн грн. При цьому незаконний відбір електроенергії міг призвести до глобальніших наслідків – без світла могли залишитися цілі квартали Вінниці.
Правоохоронці зареєстровали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 188-1 (викрадення води, електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання) КК України.
У ході санкціонованих обшуків за місцем функціонування ферми та за адресами проживання фігурантів було вилучено: 3800 ігрових приставок; понад 500 відеокарт; 50 процесорів; чорнову документацію щодо обліку споживання електроенергії; блокноти, телефони, флеш-накопичувачі.
Наразі тривають оперативно-слідчі дії для встановлення повного кола осіб, причетних до протиправної діяльності, у тому числі причетності посадових осіб АТ “Вінницяобленерго”.
- Раніше у Миколаївській області правоохоронці затримали наркоторговців, які на виручені гроші купили кріптоферму вартістю понад 5 млн грн.